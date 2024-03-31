У моду навесні повернуться штани, які ніхто вже не носив 20 років: як вони виглядають

Неоднозначні капрі, які були в моді у 2000-х знову будуть актуальними цього сезону. Їх постійно колись носила Ріанна, Кайлі Міноуг, Мадонна та Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто".

Штани до середини гомілки цього сезону стануть новим відкриттям. Вони додадуть в образ ностальгійної нотки та легко впишуться в будь-який дрес-код.

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З чим носити капрі у 2024 році

Італійський бренд Ferragamo показав, що з капрі можуть доповнити елегантний чи мінімалістичний образ, який підійде для походу в офіс чи неформальної зустрічі. Обирайте для себе чорні моделі та поєднуйте в монохромному образі з жакетом та босоніжками.



Цікаві образи з капрі / Фото Vogue

А от Corpcore продемонстрував ефектний образ, в якому дефілювала подіумом Дева Кассель. Вона одягнула боді, сорочку та жакет створивши багатошаровий образ, а капрі поєднала з в’єтнамками на підборах.



Модні образи з капрі / Фото Vogue

Бренд Phillip Lim вирішив не відставати від модних тенденцій, тож продемонстрував капрі з бордовим верхом, чорною сумкою та білим взуттям.



Стильні образи з капрі / Фото Vogue

Іноземні інфлюенсерки вже активно залучають капрі у свої образи, тож активнно використовують у своїх аутфітах вбрання, яке було фаворитами поп-ікон понад 2 десятиліття тому.