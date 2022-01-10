Капор, балаклава, панама: Андре Тан розповів, чим можна замінити шапку взимку

Український дизайнер Андре Тан поділився зі своїми підписниками черговими модними порадами. Модельєр розповів про стильні головні убори на зиму.

Відомий дизайнер має чималу популярність в інстаграмі. За порадами до модельєра звертаються сотні українських зірок. Андре Тан розповів, що він отримає безліч повідомлень від підписників, які просять дизайнера порадити на зиму інші головні убори, окрім шапки.

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Модельєр прийняв виклик та, як завжди, опублікував на своїй сторінці не лише допис з порадами, але й навів яскраві приклади у фотографіях.

Чим можна замінити шапку взимку

Капор

Андре Тан каже, що з капором можна поєднувати будь-який верхній одяг. Особливу увагу варто звернути на поєднання капора і пуховика-ковдри. Якщо ви переживаєте про зачіску, то обирайте м’який капор, який не буде щільно прилягати до волосся.



Андре Тан назвав цікаві головні убори на зиму / Фото з інстаграму



Балаклава

"Чимало людей плутає балаклаву з капором, але це різні моделі. Балаклаву краще носити з гладким волоссям через те, що вона щільно прилягає до голови. Раджу поєднувати з об'ємною шубою зі штучного хутра", – написав дизайнер.



Андре Тан назвав цікаві головні убори на зиму / Фото з інстаграму



Косинка

За словами Андре Тана, косинки з бавовни, хутра і навіть шкіри цієї зими дуже популярні. Чудово виглядають з будь-яким овалом обличчя. Поєднуйте косинку з приталеним пальтом, шубою, жакетом, сукнею або навіть з джинсами та грубими черевиками.



Андре Тан назвав цікаві головні убори на зиму / Фото з інстаграму



Панама

"Щоб зробити аксесуар універсальним, раджу зупинитися на спокійних відтінках та кастомізувати панаму залежно від приводу: значки, модні ланцюжки та навіть хустки. Їх можна одягати як перший шар, що особливо актуально у холоди", – заявив модельєр.



Андре Тан назвав цікаві головні убори на зиму / Фото з інстаграму

Чепець

Акторка Емма Коррін вийшла у 2021 році на червону доріжку в чепці від Miu Miu блідо-лимонного кольору. Після цього популярність головного убора різко зросла. Дизайнер радить поєднувати чепець з пальтом розміру оверсайз, лаконічною сукнею в довжині міді або навіть спідницею з паєтками. Серед взуття до чепця підійдуть ботильйони на стійкому підборі або взуття на низьких підборах не вище 3-5 сантиметрів kitten heels.



Андре Тан назвав цікаві головні убори на зиму / Фото з інстаграму