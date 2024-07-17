Jerry Heil знялася для діджитал-обкладинки Elle: неймовірні кадри з фотосесії

Представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil з’явилася на діджитал-обкладинці видання Elle. Героїня нового номера не лише прикрасила собою глянець, але й знялася в красивій фотосесії.

Для українського видання Elle Яна Шимаєва дала велике інтерв’ю, в якому розповіла про свій зірковий шлях від першого вірусного хіта "Охрана, отмєна", який приніс їй шалену популярність, до бронзи у фіналі Євробачення.

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Виконавиця розповіла про своє життя після Євробачення-2024, зміни в українському шоу-бізнесі, власний лейбл, трансформацію стилю та дружбу з виконавицею Alyona.Alyona.

Jerry Heil на обкладинці Elle

На обкладинці глянцю співачка позувала у довгій чорній сукні з оксамитовим нашаруванням майки зверху. Плаття доповнювали чоботи та об’ємне металеве кольє на шиї.



Красивий образ Jerry Heil / Фото Elle

Jerry Heil позувала на сірому тлі в студії на каменях з нарощеним довгим волоссям.



Бездоганний образ Jerry Heil / Фото Elle

Співачка також приміряла цікаву сукню в ніжно-рожевому кольори довжини максі з драпіруванням на спідниці та корсетом на талії. Її аутфіт доповнювали рожеві туфлі з гострим носком від Prada. Jerry Heil позувала у войовничому образі з мечем у руках.



Модний образ Jerry Heil / Фото Elle

В інтерв’ю виконавиця жартома зазначила, що її "повсякденний стиль – це триста тисяч відтінків чорного". За її словами, в цьому кольорі вона почуває себе дуже комфортно.

"Особливу перевагу надаю максимально простим і дещо строгим, але легким речам. З українських брендів обожнюю Litkovska та Ksenia Schnaider. Додаєш до них прикраси, наприклад SFURATO, – і образ завершений", – додала співачка.

Яна Шимаєва також розповіла, що продовжує жити на дві країни – США та Україну. Зараз вона працює над соціально важливими проєктами для нашої країни.