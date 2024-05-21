Нагадує Одрі Гепберн: Jerry Heil вразила новим образом в Каннах

Представниця України на Євробаченні Jerry Heil продемонструвала свій другий вихід на червоному хіднику Каннського кінофестивалю. Співачка обрала вбрання та зачіску, який в мережі вже порівнюють з образом британської культової акторки Одрі Гепберн.

Jerry Heil приїхала в Канни з метою виступу на благодійному заході "Ukrainian Fashion Film Festival" та вже вдруге встигла продемонструвати дивовижний образ.

До теми Найвідвертіший вихід в Каннах: Белла Хадід не посоромилась одягнути сукню, яка оголила груди

Аутфіт Jerry Heil на Каннському кінофестивалі

Перед камерами фотографів Jerry Heil сяяла у закритій, елегантній сукні, яка складалася з подовженого лонгсліву з масивними плечиками на довгий рукав та довгої прозорої спідниці.

Гольфовидний верх, який закривав шию був прикрашений кількома шарами сріблястих перлинок, які створювали ефект кольє, а от довга спідниця з прозорого тюлю була довершена повністю лелітками.

До образу Jerry Heil підібрала довгий ланцюжок з кулоном. Її look доповнювали бежеві босоніжки з прозорими підборами та широкими ремінцями. Стилісти зачесали волосся в пучок та зробили ефектний макіяж з довгими чорними стрілками.

Мрію наступного року тут вже стояти як музична складова прогресивної української кінознімальної команди,

– написала співачка в інстаграмі.

У чорному вбранні, в пучку та з витонченими стрілками часто любила з’являтися Одрі Гепберн, тож образ Jerry Heil мала вайб відомої зірки.

Попередній образ Jerry Heil

Під час своєї першої появи в Каннах співачка вийшла на червону доріжку в довгій чорній сукні з корсетом, пишною спідницею та металевим акцентом на плечі. Її аутфіт доповнював металевий обладунок, схожий на той, який довершував сукню на Євробаченні.



Розкішний образ Jerry Heil / Фото з телеграм-каналу співачки

Цікавим акцентом стала витончена прикраса на голові, яка прилягала до волосся, відкривала обличчя та спадала до грудей, наче кольє та мінімалістична металева сумка.