Який костюм придбати цього літа: розкішний приклад від Ізабель Гулар

Відома бразилійська модель Ізабель Гулар обожнює моду, тому часто публікує на своїй сторінці в інстаграмі красиві образи. Знаменитість відправилася відпочивати на острів Міконос, що у Греції та продемонструвала там красивий костюм.

Модниця на своєму прикладі показала, який костюм варто брати з собою на відпочинок. Ізабель Гулар обожнює класику в образах, спортивні елементи та кежуал.

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Бразилійка є натхненням для 4-мільйонної аудиторії, тож показала, як красиво та стильно одягнутися на пляж. Вона вчить не лише обирати трендові речі, але й демонструє з якими кольорами та елементами гардероба їх поєднувати.

Літній образ Ізабель Гулар

Аутфіт моделі ідеально підійде для літнього відпочинку. Ізабель приміряла на собі лляні вільні шорти білого кольору та сорочку оверсайз з короткими рукавами. Такий костюм є мастхевом для літнього відпочинку. Завдяки повітропроникності льону в ньому не буде спекотно.

Під низом бразилійка показала цікавий купальник, який не так часто можна зустріти на моделях. Вона одягнула джинсовий бра і труси. Такий виріб виглядає цікаво, незвично та дуже красиво.

До купальника Ізабель Гулар підібрала джинсову панаму від бренду Jacquemus. Красуня знає, що особливої родзинки образам надають аксесуари, тому доповнила аутфіт кількома золотими каблучками, браслетами та ланцюжками на шиї. Свій літній пляжний вихід зірка підкреслила коричневими сонцезахисними окулярами.

Радимо обирати схожий костюм не лише для пляжного відпочинку, але й для міських прогулянок. Він вдало поєднається з сандалями, кросівками чи в’єтнамками та підійде під будь-який головний убір – від панами до бейсболки чи хустинки.