5 модних дівчат, які одягаються у стилі Old Money: найкращі образи

На початку літа в тік тоці завірусився стиль Old Money, який ще називають "тиха розкіш". Щоб створити красиві та елегантні образи, радимо вам придивитися до аутфітів модних інфлюенсерок, які на своїх прикладах навчать вас стильно одягатися.

Ці дівчата у своєму інстаграмі активно демонструють стиль Old Money, пише 24 Канал. У перекладі з англійської Old Money означає «старі гроші». Цим визначенням класифікують стиль соціального класу найзаможніших людей XX століття, які успадкували свої статки від батьків та бабусів.

До теми 5 речей в стилі Old Money, які вам треба придбати цієї осені: буде дорого виглядати

Та що цікаво, люди, які мали величезні гроші, зовсім не хотіли цим хизуватися, тож обирали мінімалістичне вбрання, яке не привертало до себе зайвої уваги. Звісно, цей одяг був якісним та дорогих брендів, втім вони цим не хизувалися та, навпаки, хотіли створити якомога скромний аутфіт.

Стиль Old Money можна доволі легко помітити. Прикметними деталями є позачасові силуети, натуральні тканини, класичні кольори, ігнорування логотипів та сезонних трендів.

Дівчат одягнених у стилі Old Money можна помітити неозброєним оком. Вони одягають ідеально зшиті штанні костюми, сорочки, жилети, жакети, светри, штани та взуття. А ще вони довершують образи мінімалістичними аксесуарами – ледь помітними сережками, перснями та годинниками. Щодо останнього аксесуара, то він дійсно повинен бути дорогим.

Модницям з усього світу так сильно сподобався цей тренд, що вони почали робити акцент у своїх виходах на вишуканих, елегантних та стриманих речах, які вписуються в естетику сезонного капсульного гардероба.

Емілі Ліндмарк

Ця інфлюенсерка обожнює стиль Джекі Кеннеді та принцеси Діани. Восени вона приміряє класичні чорні водолазки, вкорочені пальта, які поєднує з базовими джинсами та лоферами. Також Емілі поєднує довге пальто зі светром з горловиною та балетками.

Анук Ів

Німкеня любить мінімалістичне вбрання, тож обирає для себе класичні пальта, які не виходять з моди, стримані жакети, базові джинси зі штанами та позачасові сумки, які завжди залишаються актуальними.

Келсі Мерріт

Ця дівчина любить створювати образи, які навіяні аутфіти, які притаманні соціальному класу заможних людей. До цього списку входить кінний спорт, яхтинг, теніс та гольф. Відштовхуючись від їхніх вподобань значну частину її гардероба займає притаманне цьому стилю вбрання.

Вона носить класичні чорні сорочки, жокейські чоботи, светри в смужку та класичні тренчі, які не виходять з моди вже десятки років.

Клер Роуз

Інфлюенсерка навчить вас інтегрувати стиль Old Money в повсякденний гардероб. Одягайте довгу чорну спіднюцю з жакетом та білою сорочкою, пальто з лоферами та джинсами та з туфлями на підборах.

Феліція Акерстром

Інфлюенсерка зі Стокгольма має чудовий смак в одязі та вдало комбінує вбрання у стилі Old Money. Вона одягає базові тренчі з класичними джинсами, поєднує жакети з балетками та светри з лоферами.