Індійська модель Пріянка Чопра опублікувала історію дівчинки з Харкова, що живе в метро

Індійська модель та актриса, переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі щемливу історію дівчинки з Харкова.

В Україні 72 дні триває повномасштабна війна. Наші захисники ведуть запеклі бої на півдні та сході. За оцінками агентства ООН з питань міграції, близько 6,5 мільйона україніців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії проти України. Однак є люди, які досі не можуть виїхати в безпечне місце та вимушені жити в метро.

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Пріянка Чопра є послом доброї волі UNICEF, які зняли відеоролик про 10-річну харків’янку Соню, яка вже два місяці живе зі своєю родиною та домашніми улюбленцями у метро.

Дівчинка найбільше мріє про зустріч з однокласниками та спокійне життя, яке в неї було до приходу російських солдатів. Тепер у Соні замість зручного ліжка – лавка у вагоні, замість столу – паперова коробка, а замість ігрового майданчика – перон.

"Жодна дитина не повинна жити під землею"

Пріянка Чопра особливо перейнялася історією дівчинки та опублікувала відеоролик у своєму інстаграмі, за яким стежить понад 77 мільйонів людей зі всього світу. Модель зазначила, що «дитинство, проведене під землею, не є дитинством, яке має пережити будь-яка дитина».

"У світлі всього, що зараз відбувається у світі, це важлива історія для всіх нас, адже незважаючи на умови, в яких вона живе, Соня все ще катається на роликах і навчається. Жодна дитина не повинна жити під землею. Жодна дитина не повинна жити в страху. Жодна дитина не повинна бути позбавлена своїх прав", – написала знаменитість.

Пріянка Чопра також згадала про важливість роботи спеціалізованої структури ООН UNICEF, яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Вона зазначила, що UNICEF надає освіту, доступ до чистої води, підтримку психічного здоров’я, медичне забезпечення та багато іншого.