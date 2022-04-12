Ілюстраторка Талія Зореф створила digital-обкладинки для допомоги українським дітям

Fashion-ілюстраторка та засновниця NFT-проєкту Eyes of Fashion Талія Зореф створила обкладинки для глянцю Elle. Гроші від продажів NFT-платформі передадуть постраждалим від війни дітям.

Три різні обкладинки ілюстраторка зробила ще для лютневого номера. Зараз їх виставлять на NFT-платформу, аби допомогти грошима постраждалим дітям та сім’ям, які покинули свої домівки та потребують допомоги.

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На двох обкладинках зображена Тіна Кунакі, а на третій — фотографиня Еллен фон Унверт. Героїні номеру представлені як фантазійні персонажі в елегантних образах із пильним оком.



Обкладинки Талії Зореф / Фото з Elle



Обкладинки Талії Зореф / Фото з Elle



Обкладинки Талії Зореф / Фото з Elle

Чим відома Талія Зореф

Ілюстраторка відома своїми живими малюнками, створеними під час Тижнів моди в різних країнах світу. Вона малювала образи знаменитостей: Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер, Мерайю Керрі, Фаррелла Вільямса, Анну Вінтур, Наомі Кемпбелл тощо.

Її проєкт Eyes of Fashion — це NFT-колекція, що складається з понад 250 намальованих від руки яскравих картин.