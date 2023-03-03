Захисник Маріуполя Ілля Самойленко став обличчям бренду одягу: ролик, який пробирає до мурах

Захисник Маріуполя Ілля Самойленко став обличчям кампейну "Такий один" від українського бренду Indposhiv. Новий ролик від бренду пробирає до мурах.

Нагадаємо, що Іван Самойленко з позивним "Гендальф" став на захист України з перших днів війни у 2014 році. Через три роки він отримав серйозне поранення, внаслідок чого втратив око й руку. Проте у 2022 році знову взяв зброю і був одним з захисників Маріуполя.

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Бренд Indposhiv на своєму YouTube опублікував ролик, у якому показав костюм, який пошив для героя України. Головна мета бренду – максимальна персоналізація одягу, тому для "Гендальфа" створили вдосконалений костям.



Іван Самойленко в костюмі Indposhiv / Фото з соцмереж бренду

Там пояснили, що Самойленко з дитинства цікавиться історією одягу та любить якісні костюми.

За вісім років війни Ілля змінився. Він пережив полон. Втратив руку і око. Для нього ми створили вдосконалену конструкцію одного з рукавів для зручності та ідеальної посадки,

– зазначили в Indposhiv.



Іван Самойленко став обличчям бренду Indposhiv / Фото з соцмереж бренду

Самойленко у відео сказав, що чоловічий костюм – це похідне явище від військової уніформи. Рядок, колір, підкладка, матеріал – все це має значення. "Це і є класика. А класика тим і відрізняється, що вона вічна", – сказав військовий у ролику.

Також Іван Самойленко поділився думками щодо військових. Він розповів про те, що відчувають люди, які боронять нашу землю.

Іван Самойленко став обличчям бренду Indposhiv: дивіться відео

В Indposhiv зазначили, що їх нова кампанія Bespoke підкреслює те, як важливо жити нормальним життям навіть за ненормальних обставин. Клієнти бренду замовляють костюми, пояснюючи це бажанням носити виріб, як це було у нормальному житті.

Нагадаємо, Ілля Самойленко у 2017 році підірвався на міні, серйозно пошкодивши ліву руку, шию, ногу та обличчя. Він тривалий час проходив реабілітацію. Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ військовий вирушив захищати рідну країну, боронив Маріуполь. 21 вересня 2022 року його звільнили з полону.