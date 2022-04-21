Hugo Boss, Chanel, Dior: модні бренди, які шили одяг для нацистів 80 років тому

Мало хто знає, але чимало відомих модних брендів, які зараз здобули широку популярність, ще 80 років тому співпрацювали з нацистами. Серед цих модних будинків – Chanel, Dior та Hugo Boss.

Друга світова війна їх нічому не навчила, адже зараз – коли увесь світ спостерігає за тим, як мільйони українців страждають від рашистів – консультанти модних брендів стеляться перед росіянами та з усмішкою на обличчі продають одяг та аксесуари громадянам країни-окупанта.

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Впродовж всієї Другої світової війни відомі зараз на увесь світ бренди підтримували нацистів. Зараз, коли Росія закатовує тисячі українців та змушує мільйонів людей покинути свої оселі, від яких вже нічого не залишилося, консультанти модних бутиків продовжують обслуговувати росіян.

Усі 80 років такі модні будинки як Chanel, Dior та Hugo Boss намагалися відмити свою репутацію, однак історія їх нічому не навчила, адже зараз вони продають речі росіянкам, які підтримують вікну та закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок, а зомбовані мами просять синів вбивати мирних українців. Як ж бренди співрпацювали з нацистами у Другу світову війну – читайте далі.

Hugo Boss

Німецький модельєр Гуго Босс активно співпрацював з нацистами. Завдяки ньому з'явився образ німецького солдата.

Бренд Hugo Boss з’явився у 1923 році. Компанія виробляла сорочки, куртки, робочий та спортивний одяг і плащі, але через нестабільну економічну ситуацію в країні збанкрутувала.

1931 року Гуго Босс вирішив знову спробувати себе в модній галузі, а також вступив до нацистської партії та ще кількох інших організацій. Дизайнер співпрацював з армією і вже до 1932 року почав шити чорну військову форму для офіцерів СС. До 1938 року фірма була зосереджена на виробництві уніформи Вермахту, а потім і уніформи для військ СС.



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами

Під час Другої світової війни у Hugo Boss було найнято 140 підневільних робітників, більшість із яких були жінки. Також у компанії деякий час працювали 40 французьких військовополонених. Усі вони утримувалися в жахливих умовах.

1945 року у квартирі Гуго Босса була його фотографія з Гітлером, зроблена у Берггофі – резиденції Гітлера. Також Босс вважався улюбленим дизайнером фюрера.

Schiaparelli

Дизайнерка Ельза Скіапареллі після початку окупації Парижа поїхала до Америки. Ніхто офіційно не підтверджував її співпраці з нацистами, втім салон Schiaparelli у Парижі продовжував працювати.



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами

Є версія, що італійка Скіапареллі була німецькою шпигункою. Вперше це озвучила біографиня Меріл Сікрест. Працюючи над книжкою, Меріл вивчала файли ФБР, зібрані на дизайнерку. Відомо, що після приїзду Ельзи до Нью-Йорка її взяли під спостереження. У документах доказів справпраці не було знайдено, втім Сікрест все ж таки не вірила, що дизайнерка з чистою репутацією.

"Вона повинна була почати співпрацювати з ними, інакше її ніколи б не випустили з Франції, не дозволили б в'їжджати в неї і виїжджати, як вона це завжди робила. Я переконана, що вона вчасно вийшла зі справи. ФБР стежило за кожним її кроком ще два з половиною роки. Вони знали, що вона була до чогось причетна, але не могли знайти доказів, щоб викрити її в цьому", - зазначила біографиня.

У шпигунстві дизайнерку підозрювали через дружбу з Елізабет Бержері – дружиною колабораціоніста Гастона Бержері, який підтримував маріонетковий уряд Віші у Франції. Також Скіапареллі товаришувала з Отто Абецом, одним із керівників окупаційної адміністрації нацистської Німеччини на території Франції, і з Волліс Сімпсон та її чоловіком Едуардом VIII, які співпрацювали з нацистами і особисто зустрічалися з Гітлером.

CHANEL

Коко Шанель була не лише німецькою шпигункою, але й коханкою німецького офіцера Ганса Гюнтера фон Дінклаге, який був агентом Абвера.

У 2011 році вийшла книжка письменника-документаліста Гела Бона "У ліжку з ворогом. Таємна війна Коко Шанель". У ній автор розповідає про співпрацю Коко з нацистами.



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами

Француженка Коко Шанель підтримувала режим Віші і жила зі своїм коханцем під час окупації в готелі Ritz, вилученому високопосадовими нацистськими офіцерами. Найвідоміша місія Шанель – операція "Модний капелюшок" пов'язана із секретними переговорами про сепаратний мир між Німеччиною та Францією. 1945 року Коко Шанель була заарештована як поплічниця нацистів.

Christian Dior

Крістіан Діор протягом усієї окупації продовжував обслуговувати їхніх дружин та коханок. Найбільше увагу до Діора приковували його жінки з сім’ї – сестра та племінниця.

Сестра дизайнера Катрін Діор була членом антифашистського руху "Опір". Її заарештували, піддали тортурам гестапо і відправили до нацистського жіночого концтабору Равенсбрюк. Після звільнення у квітні 1945 року Катрін була нагороджена декількома почесними медалями за участь в "Опорі".



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами

Хоробрість сестри надихнула Крістіана, і він присвятив їй парфуми Miss Dior – найвідоміші з лінійки бренду.

Племінниця Крістіана, світська левиця Франсуаза Діор була прихильницею нацизму. В інтерв'ю 1963 року розхвалювала переваги цього руху і казала, що шанує Гітлера. Окрім цього, Франсуаза вийшла заміж за британського неонацистського активіста Коліна Джордана та відкрито носила свастику.

Balenciaga

Крістобаль Баленсіага одягав дружину іспанського диктатора Франсіско Франко, який підтримував нацизм. Дизайнер також створював весільне вбрання для його доньки та для дружин нацистських генералів.



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами

Протекція нацистського режиму дозволила йому працювати під час війни – його Модний дім був одним із шістдесяти у Парижі, які продовжували бізнес.

Louis Vuitton

Коли Німеччина окупувала Францію, члени сім'ї Віттон допомагали уряду Віші на чолі з маршалом Філіппом Петеном і збільшували свої статки за рахунок ділових відносин із німцями. Сім'я навіть започаткувала фабрику з виробництва предметів розкоші, що прославляли Петена, серед яких були і його бюсти.



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами

Тримав зв'язок із німцями правнук Віттона на ім'я Генрі. Під час війни він, щоб зберегти бізнес, став завсідником місцевого кафе, яке часто відвідувало гестапо. У результаті нацистський уряд нагородив Генрі за лояльність та зусилля на благо режиму.

Adidas і Puma

Адольф та Рудольф Дасслерів – два брати, які працювали у "Взуттєвій фабриці братів Дасслерів" в Німеччині. Після приходу до влади нацистів завод став ключовим постачальником взуття для Гітлерюгенда.

Згодом вони обоє приєдналися до нацистської партії, однак їхню фабрику все одно була конфісковали і примусово переобладнали для військового спорядження для нацистів. Після війни Адольф та Рудольф розділили бізнес і заснували компанії з різними назвами.



Знамениті дизайнери, які співпрацювали з нацистами