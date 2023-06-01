У рожевій футболці та білих штанах: Христина Решетник зачарувала яскравим образом

Дружина Григорія Решетника опублікувала яскраве фото, де позувала у стильному літньому образі. Христина одягнула рожеву футболку та обтислі білі штани.

Такий аутфіт гарно підкреслив фігуру Решетник. Оскільки настало літо, то тепер Христина демонструє 277-тисячній аудиторії підписників стильні та комфортні повсякденні образи, які зможе повторити кожна дівчина.

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Літній look Христини Решетник

На фотографії дружина відомого ведучого зображена в oversize футболці кольору фуксії з квітковим принтом. Поєднала такий верх з білими обтислими штанами. З взуття цього разу обрала чорно-білі кеди.

Серед аксесуарів образ Христини доповнили брендові сонцезахисні окуляри. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Такий look чудово підійде для роботи в офісі чи літньої прогулянки.

Прокинулась вранці й подумала: "Як мало нам для щастя треба – просто виспатися". Цінуємо те, на що раніше й уваги не звертали,

– написала Решетник під фото.



Літній образ Христини Решетник / Фото з інстаграму жінки