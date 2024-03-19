Хлої Кардашян з'явилася у сукні від українського бренду Marianna Senchina: дивовижний образ

Знаменита інфлюенрка Хлої Кардашян зачарувала своїм новим образом. На презентацію вітамінів своєї сестри Кортні, знаменитість одягнула сукню від дизайнерки Маріанни Сенчиної.

Хлої Кардашян вже не вперше з’являється в речах від українських брендів. Час від часу модниця обирає для своїх образів вбрання, яке створюють дизайнери з України. Нещодавно Хлої вчергове вразила вибором одягу, оскільки обрала чарівну сукню від нашого бренду.

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Образ Хлої Кардашян

39-річна американська зірка серіалу "Сімейство Кардашян" одягнула неймовірно красиву сукню в бузковому кольорі від бренду Marianna Senchina. Плаття створене з трендовим драпіруванням та з актуальним акцентом у вигляді квітки в зоні декольте.

Вбрання Хлої обрала для себе з весняно-літньої колекції 2024 року. Головною фішкою речей є квітка та драпірування на більшості створеного вбрання дизайнерки Маріанни Сенчиної. На сайті бренду сукня коштує понад 30 тисяч гривень.



Хлої Кардашян у сукні українського бренду / Фото з інстаграму знаменитості

Сукня на бретельках вдало підкреслювала пишні форми Хлої Кардашян. Зверху інфлюенсерка одягнула довгий шовковий халат також бузкового відтінку, а доповнила аутфіт фіолетовими мюлями з блискітками.



Хлої Кардашян у сукні українського бренду / Фото з інстаграму знаменитості

Зірка телебачення розпустила біле волосся та вклала його у легкі хвильки. На її обличчі, як завжди, був насичений мейк. Візажисти нанесли на повіки коричневі тіні, підкреслили погляд чорними стрілками, а пухкі губи нафарбували коричневою помадою.