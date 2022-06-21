Хіт літа – sailor hat: як виглядає цей головний убір

Sailor hat або sailor cap – головний убір матросів. Він був присутнім у їхній формі ще з минулих століть. Українські дизайнери презентували у своїх колекціях аналог цих головних уборів, які зможуть замінити вам панаму чи бейсболку.

Впродовж багатьох років вигляд головного убору матросів постійно зазнавав змін. Видозмінювалася його форма, додавалися помпони різних кольорів або стрічки.

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Представники французького флоту ХІХ століття носили головний убір з характерним червоним помпоном, а бельгійці століття потому вдягали подібну кепі з оздобленням у вигляді стрічок та помпонів блакитного кольору.



Sailor hat – трендовий літній головний убір / Фото з Elle

Форма sailor hat надихнула багатьох дизайнерів на створення цікавої інтерпретації відомого головного убора. На літо кілька знаменитих українських брендів презентували свою версію цього елемента гардероба, який вдало доповнить ваш образ.

Gunia Project, Marianna Senchina, Bevza, Ruslan Baginskiy представили стильні головні убори, які вдало доповнять ваші літні образи. Такий кепі підійде під сарафан, сукню, штанний костюм, білу сорочку з джинсами чи шкіряний комбінезон.



Sailor hat – трендовий літній головний убір / Фото з Elle



Sailor hat – трендовий літній головний убір / Фото з Elle



Sailor hat – трендовий літній головний убір / Фото з Elle



Sailor hat – трендовий літній головний убір / Фото з Elle