Грузинський бренд створив лінійку одягу Slava Ukraini: як вона виглядає

Під час Tbilisi International Fashion Day грузинський бренд одягу LEM на знак солідарності з Україною презентував нову колекцію одягу. Лінійка мала назву "Slava Ukraini", а образ моделей доповнював блакитно-жовтий макіяж.

Дизайнер Фрідон Нігуріані на знак солідарності з Україною вирішив створити лінійку з одягом, який присвячений нашій країні. Лейбл раніше брав участь в Ukrainian Fashion Week, тож неодноразово бував у Києві та представляв на нашому подіумі свої нові колекції.

Читайте також Голови тварин і росіянка на подіумі: модний дім Schiaparelli оскандалився через нову колекцію

У показі взяли участь українські моделі, які приїхали до Тбілісі спеціально із Києва та здолали непростий шлях. Макіяж моделей доповнювали традиційні українські кольори, які відсилаються до державного прапора – блакитний та жовтий.

Основними кольорами у лінійці стали кольори українського степу та неба. Двоє моделей вийшли у сукнях в кольорах українського прапору та прапору Грузії, як знак того, що народ Сакартвело висловлює свою підтримку і готовий стояти поряд.

Дизайнер Фрідон Нігуріані настільки тонко підійшов до презентування колекції, що навіть музика на показі була обрана серед українських виконавців. Моделі дефілювали подіумом під ремікс відомої пісні культового гурту "Океан Ельзи" – "Без бою".

Колекція нового одягу створена у стилі печворк. Вбрання доповнює глітер та ланцюги.



Грузинський бренд присвятив колекцію Україні / Фото з Elle



Грузинський бренд присвятив колекцію Україні / Фото з Elle



Грузинський бренд присвятив колекцію Україні / Фото з Elle

Грузинський бренд присвятив колекцію Україні / Фото з Elle



Грузинський бренд присвятив колекцію Україні / Фото з Elle

Грузинський бренд присвятив колекцію Україні / Фото з Elle