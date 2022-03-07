Грузинський бренд Keburia створив стильні синьо-жовті капелюхи на знак підтримки українців.

Грузинський модний бренд Keburia підтримав Україну. Дизайнери створили пухнасті капелюхи синьо-жовтого кольору з відсиланням до державного прапора України.

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Коштує такий капелюх 3 тисячі євро. Усі гроші з продажів підуть на гуманітарну допомогу українському населенню.

Всі ми разом з Україною, приєднуємося разом до протесту з грузинськими дизайнерами. У нас є небагато магазинів у Росії, але й ті замовлення, що надходять – ми скасовуємо. Ми жертвуємо 3 тисячі євро з кожного капелюха і починаємо збирати кошти для гуманітарної допомоги,

– йдеться в повідомленні.

Цей унікальний капелюх великого розміру був виготовлений вручну з марабу індички. Він не призначений для масового виробництва, а лише для стилістів та VIP-клієнтів.

У речі від бренду Keburia одягаються Кортні Кардашян, Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід та Ріанна. Ймовірно, стилісти вже зовсім скоро доповнять цим капелюхом образи своїх зіркових клієнтів.



Грузинський бренд Keburia створив капелюхи в кольорах українського прапора



Грузинський бренд Keburia створив капелюхи в кольорах українського прапора



Грузинський бренд Keburia створив капелюхи в кольорах українського прапора

Увесь цивілізований світ підтримує українців. Мода на синьо-жовті кольори стає дедалі популярнішою. Зірки виходять на червону доріжку в синьо-жовтих сукнях, а інфлюенсери приходять на модні покази в блакитно-жовтих костюмах та образах.

Бренд Balenciaga присвятив Україні цілий показ та одягнув своїх гостей у синьо-жовті футболки.



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