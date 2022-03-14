"Гроші на крові": український бренд Why Not не збирається йти з Росії та активно продає одяг
Український бренд одягу Why Not на 19-й день війни спокійно працює на території Російської Федерації. Засновницю бренду звинувачують в тому, що вона спонсорує війну та заробляє гроші на крові.
Представники українського бізнесу не збираються виходити з російського ринку. Працювати в країні-окупанті відмовилися всі світові бренди. У Росії закрили магазини та навіть скасували доставки. Втім український бренд Why Not радо працює в країні, яка вбила сотні мирних громадян, зруйнувала бомбардуваннями тисячі домівок та позбавила життя майже 100 ні в чому не винних дітей.
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Бренд не лише ніяк не прокоментував війну в Україні, але й активно демонструє в інстаграм-сторіз нові колекції вбрання. Це відбувається в той час, коли українці масово змушені покидати свої оселі від загарбницьких рук рашистів та відправлятися за кордон, аби зберегти своє життя.
Український бренд робить бізнес в країні-агресорці / Скриншот сторінки в інстаграмі
Окрім цинічної демонстрації колекції, марка пристосувалася до росіян, які змушені перейти в телеграм, адже від сьогодні у них інстаграм не працює. Вони створили телеграм-канал, в якому надалі розміщатимуть вбрання та ціни на речі.
Українці жорстко критикують бренд на світлинах з українською блогеркою Валерією Комаровою, яка стала моделлю вбрання від Why Not.
Реакція мережі на продаж речей бренду Why Not у Росії:
- "Таке дно бути українським брендом і працювати на російський ринок зараз";
- "Маму свою в цьому поховаєш в Москві";
- "Перестаньте спонсорувати війну";
- "Ціна речей – кілька тисяч вбитих мирних громадян України";
- "Переступили через вбитих українських діток і жінок і попи**ували робити гроші в проклятій країні";
- "Мразоти кончені, геть з української землі, п**дуйте у мордор";
- "Ви думаєте, у вас ще будуть купувати? Наївні. В Україні вам більше місця не буде після цього. А у росіян не буде грошей купувати ваші ганчірки. Зрадники отримають за заслугою";
- "Ганьба! Гроші на крові";
- "Фінансисти терористів";
- "Відтепер і навіки цей бренд є одягом для тварин".