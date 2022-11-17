Головний тренд осені – пальто розміру XXL: стильні образи

Після того, як у моду тріумфально повернулися куртки-авіатори, бренди вирішили зробити пальто розміру XXL ще однією базовою моделлю для холодних місяців.

Такі теплі та довгі пальта закривають все тіло, тож робить їх незамінним атрибутом осені. У 2022 році дизайнери збільшили об’єми.

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Бренди Max Mara та Ann Demeulemeester представили дуже довгі пальта сірого кольору, які моделі носили поверх класичних костюмів або штанів із сорочками.



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Окрім базових моделей, як-от чорний чи сірий, в яких ми завжди виглядаємо вишукано, дизайнери зробили ставку і на яскраві кольори, представивши довге червоне пальто.



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Довгі плащі, що були популярні в чоловічому гардеробі в другій половині XVII століття, також знаходять нове уособлення в сезоні осінь-зима 2022/2023. Chanel представили картаті пальта з твіду. Alberta Ferretti запропонували монохромне вбрання бежевого кольору з хутром і легким відтінком стилю сімдесятих років.



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Пальто розміру XXL – це основа, яку можна легко помітити у вуличному стилі. Такий верхній одяг чудово поєднується з теплими светрами з горловиною, широкими штанами чи ніжною сукнею.



Стильні пальта на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue