Головний колір осені – лазуровий: як його носять знаменитості

Яскраві кольори набирають все більшої популярності. Якщо раніше гардероби модниць захопив зелений та рожевий колір, то зараз речі інфлюенсерів заполонили вироби в лазурово-блакитному кольорі.

Яскраво-блакитний колір з’явився на подіумі Balenciaga осінь-зима 2022/2023. Світська левиця Кім Кардашян одягнула сукню блакитного кольору на премію "Оскар".

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Такий лазурово-блакитний відтінок, як на її сукні, сьогодні є модним трендом. Він настільки швидко здобуває популярність, що в найближчі дні стане найбажанішим.



Модний колір осені / Фото з Vogue

Звертаючи увагу на безліч образів знаменитостей та останніх колекцій брендів, варто зазначити, що блакитний колір є найактуальнішим. Нещодавно зірка серіалу «Корона» Елізабет Дебікі приміряла на собі образ Christopher John Rogers Resort 2023. Пошиті волошкові штани з блакитним асиметричним джемпером об’ємного крою – строгий та вишуканий образ, який хочеться повторити.

Дебікі — не єдина знаменитість, яка вибирає лазурово-блакитний колір. Аня Тейлор-Джой зробила ставку на синю шкіряну сукню без бретельок Alexander McQueen з колекції весна-літо 2023, завітавши у ній на лондонську прем’єру фільму "Меню".



Модний колір осені / Фото з Vogue

У блакитних аутфітах цього року з’являлися такі зірки, як Трейсі Елліс-Росс, інфлюенсерка Грес Ганем, Меган Маркл, модель Олівія Калпо та інфлюенсерка Леоні Ганне. Ця тенденція також проявилася на модних подіумах – від Marni до Dion Lee.



Модний колір осені / Фото з Vogue



Модний колір осені / Фото з Vogue

Одягайте цього сезону блакитно-лазуровий колір, поєднуючи водночас різні фактури й відтінки, або комбінуйте з нейтральними чи монохромними речами й аксесуарами для пом’якшення яскравості. Синій колір часто асоціюється з відчуттям свободи та спокою, а це саме того, чого зараз хоче кожен українець. Радимо вам додавати до свого гардероба всі відтінки синього. Гарний настрій від цього кольору вам забезпечено.