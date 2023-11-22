Верхній одяг та головний убір: що з чим найкраще комбінується

Часом нам буває складно підібрати до певного верхнього одягу головний убір. Насправді ж все комбінується між собою доволі просто. Варто лише додати до свого гардероба актуальні позиції.

У вашій зимовій капсулі серед верхнього одягу обов’язково має знайтися місце для пуховика (короткого й довгого), утепленого пальта, дублянки та шуби. Маючи це вбрання ви забезпечите себе великою кількістю різноманітних аутфітів.

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Щоб ваші образи кожного разу були цікавими, спробуйте їх поєднувати з тими головними уборами, які їм найкраще пасують.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

До прикладу, пуховик короткий чи подовжений, найкраще стилізується з балаклавою, капором, пухнастими навушниками, шапкою біні та бейсболкою. До базових пуховиків класичних кольорів краще обирати головний убір в тон, втім, якщо ви захочете, навпаки, додати яскравості, тоді можете сміливо обирати акцентні головні убори в популярних кольорах.



Головні убори, які найкраще поєднуються з верхнім одягом / Фото інстаграм @gulevatatanja

Утеплене пальто поєднуйте з панамою, капелюхом, беретом, капором, шапкою біні та кепкою. Головне, аби ви обирали головний убір відповідно до погоди. В мінусову погоду вам підійде капор або шапка біні. Для кращої сонячної погоди можете обирати капелюх чи бейсболку.



Головні убори, які найкраще поєднуються з верхнім одягом / Фото інстаграм @gulevatatanja

З дублянкою чудово поєднуються балаклави, капори, шапки біні та кепки. А ще ви можете одягати такі трендові аксесуари як пов’язка чи пухнасті навушники.



Головні убори, які найкраще поєднуються з верхнім одягом / Фото інстаграм @gulevatatanja

До шуби пасують не лише базові шапки й кепки, але й панами з овчини. Щоб поекспериментувати зі стилем – одягайте утеплену хустину.

Головні убори, які найкраще поєднуються з верхнім одягом / Фото інстаграм @gulevatatanja

Якщо ви захочете придбати до свого верхнього одягу певний головний убір, то скористайтеся цією підказкою, де зазначені бренди, які використовувалися у представленій вище схемі поєднань.



Головні убори, які найкраще поєднуються з верхнім одягом / Фото інстаграм @gulevatatanja