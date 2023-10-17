Їх повинна мати кожна дівчина: як виглядають топ-3 головних убори осені

Друга половина осені вже доволі холодна, тож свої образи варто доповнювати головними уборами. З року в рік восени залишаються актуальними кілька елементів гардероба, які чудово пасують до різноманітного верхнього одягу.

У своєму арсеналі варто мати кілька варіантів головних уборів, які допоможуть урізноманітнити будь-які образи, пише 24 Канал. Втім головні убори важливі нам не лише для краси та стилю, але й для комфорту і тепла.

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Берет

Цей головний убір кілька років тому тріумфально повернувся в моду, тож сучасні берети чудово вписуються в аутфіти з пальтами. Обирайте на осінь шкіряні, шерстяні чи кашемірові берети. Цей головний убір чудово підходить до ділових, повсякденних чи святкових образів.

Бейсболка

Кепки, до яких ми звикли влітку, активно перекочували до осіннього гардероба. Купуйте кепки чорного, молочного чи синього кольору, які зможуть вдало довершити шкіряні чи стьобані куртки, а також тренчі чи пальта.

Шапка біні

Сучасна мода пропонує чимало шапок біні на будь-який смак, втім найпопулярнішими залишаються однотонні моделі. Така шапка прекрасно допомагає самовиразитися, а ще чудово пасує до дублянок та коротких міні-уггів.