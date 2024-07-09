Найкрасивіші головні убори літа: що варто додати у свій гардероб

У літню спеку нам не обійтися без головних уборів. Вони є надзвичайно стильною деталлю та практичним елементом гардероба. В час сильної спеки, будь-який головний убір є справжнім мастхевом, втім в матеріалі розповімо про найкращі варіанти.

Мода на головні убори сильно не змінюється. Здебільшого в моді залишаються одні й ті ж елементи гардероба, які вдало довершують образ. Розглянемо, як виглядають найпопулярніші з них.

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Солом’яний капелюх

Цей головний убір влітку є абсолютним лідером. Чимало моделей представлені саме в техніці плетіння. Надихатися капелюхами можете в колекціях бренду Ruslan Baginskiy.



Ефектні головні убори на літо 2024 / Фото Pinterest

Маленький капелюх

Окрім крислатих капелюхів, в моду також входять головні убори з маленькими полями, які також виконані з соломи. Такі капелюхи вдало доповнять штанні костюми, сарафани, блузи чи сорочки.



Стильні головні убори на літо 2024 / Фото Pinterest

Панама

Різновидів цих головних уборів є чимало. Можете обирати для себе солом’яну панаму, з в’язанням чи денімову.



Ефектні головні убори на літо 2024 / Фото Pinterest

Бейсболка

Кепки стали невіддільною частиною нашого гардероба. Вони можуть доповнити не лише пляжні, але й кежуальні аутфіти.



Модні головні убори на літо 2024 / Фото Pinterest

Хустина

Цей елемент є багатофункціональним. Влітку радимо використовувати хустину як головний убір та довершувати нею сукні чи шовкові костюми.



Ефектні головні убори на літо 2024 / Фото Pinterest

Обирайте головні убори в базових кольорах, які дозволять вам поєднувати річ з будь-яким вбранням та не переживати про різноплановість відтінків.