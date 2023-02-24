5 головних трендів з Тижня моди у Лондоні: на що треба звернути увагу

Британські бренди презентують свої колекції одразу після Тижня моди в Нью-Йорку. Для сезону осінь-зима 2023/2024 дизайнери підготували вбрання, з яким ми вже добре ознайомлені, тож для нас не в новинку будуть прозорі тканини чи квітковий мотив на речах.

Часто мода досить мінлива, а дизайнери люблять постійно дивувати своїми новими витворами. Для нового сезону бренди не робили якихось виключень та не додавали у свої колекції вбрання, яке стало б для нас новинкою.

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Представлені речі точно для нас знайомі, тож виглядати трендово буде досить легко, адже чимало речей вже точно є у нашому гардеробі.

Прозорі тканини

Тренд на прозорі тканини просто неможливо оминути. Шовк і шифон, органза, тонкий трикотаж і всілякі "голі" тканини прикрасили колекції дизайнерів на Тижні моди в Лондоні, тож прозорі тканини будуть популярні до кінця року.



Трендове вбрання на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Червоний колір

Дизайнери все частіше почали використовувати у своїх колекціях червоні кольори, а після виступу Ріанни на Супербоулі, цей колір має всі шанси прижитися ще у весняно-літньому сезоні та помало перекочувати до осінньо-зимового гардероба.



Трендове вбрання на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Квіти

Здавалося б, що квітковий принт приживеться в нашому вбранні лише на певний період, втім цей тренд впевнено переходить з одного сезону в інший. Троянди, лілії, гвоздики і ромашки розквітли на сукнях та пальтах у колекціях осінь-зима 2023/2024.



Трендове вбрання на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Офісний look

Строгі пальта та штани на знайшли своє місце в осінньо-зимовому періоді. Костюми, сорочки та структуровані штани – головні елементи гардероба для офісу.



Трендове вбрання на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Драматичні рукави

Об'ємні драматичні рукави восени 2023 знову будуть на піку популярності, про це свідчать колекції брендів на лондонському Тижні моди.



Трендове вбрання на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue