Головна героїня фільму "Памфір" одягнула на прем’єру в Каннах сукню від бренду Frolov

22 травня у Каннах відбулася прем’єра фільму "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який зірвав овації. Акторка фільму Соломія Кирилова вийшла на сцену у розкішній сукні від дизайнера Івана Фролова.

"Памфір" змагається за "Золоту камеру" – премію Каннського кінофестивалю, що присуджується за найкращий дебютний повнометражний фільм.

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Сюжет фільму "Памфір"

Сюжет стрічки розгортається у селі напередодні зимового карнавалу Маланки (українське народне і церковне свято, вечір напередодні "старого" Нового року). Чоловік на прізвисько Памфір(Олександр Яцетнюк), в минулому контрабандист, повернувся із заробітків додому. Він має побожну дружину(Соломія Кирилова) та сина-підлітка Назара (Станіслав Потяк). Памфір через необережний чинок сина опиняється перед необхідністю порушити закон.

На Каннський кінофестиваль прибула вся знімальна група на чолі з головними акторами. Під оплески всього залу на сцену вийшла Соломія Кирилова у сукні від бренду Frolov.

Минулої ночі в Каннах світ побачив 10-хвилинні овації після прем’єри українського фільму "Памфір". І ми так пишаємося та радіємо, що створюємо образи нашої музи Соломії Кирилової. Вітаємо всю команду! Слава Україні,

– йдеться в дописі бренду в інстаграмі.

Відомо, що сукню підготували спеціально для головної героїні стрічки Соломії Кирилової. Корсетне плаття бежевого кольору з глибоким розрізом доповнене спідницею довжини максі та блакитними шифоновими вставками та золотистим камінням.

Аутфіт актриси доповнювали бежеві рукавички та cумка з прозорої тканини. Образ Соломії Кирилової довершив елегантний хвіст та масивні золотисті сережки.



Образ Соломії Кирилової на Каннському кінофестивалі / Фото з Jet Setter



Образ Соломії Кирилової на Каннському кінофестивалі / Фото з Jet Setter

Інтерв'ю з Дмитром Сухолитким-Собчуком та продюсеркою Олександрою Костіною

Перед Каннським кінофестивалем 24 канал поспілкувався з режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком та продюсеркою Олександрою Костіною про фільм, участь російської стрічки "Дружина Чайковського" в програмі Канн та підтримку України від Європейської академії.

У межах проєкту "Інтерв’ю 24" автори стрічки "Памфір" поділилися, що представити свій фільм на такому майданчику в Каннах "означає показати те, що в нас є, і чого не забрати. Наші голоси мусять звучати скрізь. Це означає, що ми існуємо й нас не знищити, не розстріляти, не забути й не проігнорувати. Це про те, що ми є унікальними".