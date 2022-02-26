Глянці Vogue висловлюють співчуття Україні обкладинкою 1945 року, що символізує завершення війни

Увесь світ активно підтримує Україну в боротьбі з окупантами. Модні глянці Vogue з різних країн опублікували у своїх соціальних мережах дописи про напад Росії на Україну.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вже третій день окупанти обстрілюють ракетами військові та цивільні інфраструктури, втім ЗСУ дають гідну відсіч ворожим військам.

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Модні видання не залишаються осторонь, активно підтримують українців та засуджують дії очільника Кремля у своїх соціальних мережах. Деякі глянці опублікували видання Vogue 1945 року, яке знаменувало кінець Другої світової війни з блакитним небом, без військових літаків.

Vogue Україна

"Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна захищатиметься і переможе. Світ може і повинен зупинити Путіна. Саме зараз настав час діяти".

Vogue Brasil

"Ми тимчасово припиняємо висвітлювати тиждень моди в усіх соціальних мережах. Російська армія почала бомбардування різних пунктів на території України, зокрема столиці Києва. Є повідомлення про напади з суші, повітря та моря. Війна, ініційована Путіним, має непередбачувані наслідки не лише для України, а й для світової економіки та геополітики".

Teen Vogue

"Хоча президент Росії стверджує, що дії проти України були необхідні для «самооборони» і що військові не планували окуповувати Україну, найбільш густонаселені міста країни знаходяться в облозі російських військових".

Vogue Polska

"Війна в Україні стала фактом. На знак солідарності з нашими сусідами та друзями-українцями в багатьох містах Польщі організовуються демонстрації та протести. Після військової ескалації Росії багато людей у ​​Європі виходять на вулиці, щоб протестувати проти порушення українського суверенітету. Зараз у найбільших містах Польщі відбуваються демонстрації".

Vogue France

"24 лютого майже 200 тисяч російських військових розпочали широкий військовий наступ в Україні. Під час нападу на низку ключових українських військових об’єктів – багато з них поблизу деяких із найбільш густонаселених міст країни. Більшість світових лідерів попереджають, що серія нападів може призвести до найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни".

Vogue Germany

"Ми багато говорили з редакцією про те, як ми ставимося до теми війни Росії проти України. Ми не новинний журнал, але не можемо і не хочемо не помічати ситуацію на найближчі дні чи тижні".

Vogue Spain

"У жовтні 1945 року Vogue опублікував обкладинку про закінчення Другої світової війни з гаслом "Мир і відбудова". На обкладинці блакитне небо, що символізує закінчення конфлікту. Сьогодні ми звертаємося до духу цієї історичної обкладинки, щоб закликати до миру в Україні".