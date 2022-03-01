Глянець Vogue France підтримав Україну та присвятив березневий номер свободі

Французьке модне видання Vogue не залишилося осторонь від буремних подій в Україні та присвятило свій номер свободі.

Увесь цивілізований світ стежить за складними подіями в Україні. Вже 6-й день російські найманці атакують мирних мешканців та обстрілюють інфраструктуру.

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Українські силовики боронять нашу країну всіма силами, а мужністю захисників захоплюється увесь світ.

Редакція журналу французького Vogue підтримала всіх українських громадян та колег з української редакції новим випуском. Темою березневого номера стала свобода.

Головною героїнею обкладинки стала Летиція Каста – 43-річна французька супермодель, колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret.

Знаменитість позувала на білому тлі в синьому кетсьюті від Saint Laurent. В руках вона тримала червону тканину. Три кольори на глянці складаються з кольорів французького прапора: синього, білого та червоного. Великими буквами на глянці написано слово "Свобода!".

Свобода – чудове слово на нашій березневій обкладинці, що набуває серйозного сенсу, враховуючи трагічну ситуацію, свідками якої ми є, де перешкоджають свободі країни. Спільнота Vogue об’єднана, і синьо-біло-червоний колір нашого номера поєднується з синьо-жовтим прапором України, символом країни, яка зараз захищає свою свободу,

– заявила команда Vogue France.



Летиція Каста на новій обладинці Vogue / Фото з інстаграму видання



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