Гейлі Бібер показує стильне пальто на зиму, яке ніколи не вийде з моди: ефектний образ

Відома американська модель Гейлі Бібер нещодавно потрапила під приціл папараці у стильному вбранні. Манекенниця приміряла на собі верхній одяг, який завжди буде актуальним.

Гейлі Бібер має чудовий смак в одязі, тож часто потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів. It-girl любить трендові речі та часто демонструє на собі останні новинки.

Читайте також Fashion-натхнення: 7 образів на зиму від Жюлі Феррері, які ви захочете повторити

Попри те, що мода циклічна, і вбрання, яке вийшло з моди через деякий час знову стає популярним, все ж таки є речі, які завжди залишатимуться актуальними.

Чорне пальто з поясом завжди залишатиметься затребуваним незалежно від тенденцій. Такий верхній одяг немає терміну придатності.

В Аспені, що в Колорадо, Гейлі Бібер з’явилася перед камерами стрітстайл-фотографів у чорному пальто з поясом.

Під низ манекенниця одягнула чорний базовий світшот та доповнила його шкіряними лосинами. Ефектний монохромний аутфіт Гейлі довершила шкіряними дутиками чорного кольору.

Знаменитість розпустила волосся та приміряла чорні сонцезахисні окуляри, а look довершила чорною базовою сумкою із золотими буквами від Saint Laurent.



Стильний образ Гейлі Бібер / Фото з Instagram



Стильний образ Гейлі Бібер / Фото з Instagram



Стильний образ Гейлі Бібер / Фото з Instagram