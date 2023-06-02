3 гарячі тренди літа: як виглядають найпопулярніші речі

У спекотну пору року нам хочеться оновити свій гардероб трендовими речами. Навіть, якщо ви поціновувачі базових речей та аутфітів у класичному стилі, вам варто придивитися до трьох найпопулярніших речей літа.

Розібравши образи закордонних інфлюенсерів, можна помітити тенденцію на основні елементи гардероба, без яких не обійтися у спекотну пору, пише 24 Канал.

До теми Топ-5 найважливіших речей на літо: що має бути у вашому гардеробі

Початок нового сезону ознаменує собою завжди цікаві та різноманітні зміни в одязі. Весна була досить багатою на тренди, тож чимала кількість речей перекочувала до літнього гардероба, втім до трендових речей на літній сезон можна віднести солом’яний капелюх, вбрання з сіткою та взуття на платформі.

Солом’яний капелюх

Цей головний убір є ефектним предметом літнього гардероба. Окрім стандартних моделей, ви могли помічати красиві вироби з ланцюжком, які додають особливої родзинки такому капелюху.

Солом’яний капелюх чудово підійде не лише для пляжних образів, але й для повсякденних ансамблів. Поєднуйте його з вільною лляною сукнею, спідницями максі та велосипедками.

Вбрання з сіткою

Влітку дуже популярним стане вбрання із сітки. Це можуть бути самостійні плаття з дрібною сіткою, спідниці міні чи максі та довгі сукні. Найчастіше модниці обирають таке вбрання у чорному чи білому кольорі. Для повсякденних чи вечірніх виходів такий одяг не надто підійде, але для пляжних прогулянок – це буде ідеальним вибором.

Взуття на платформі

Платформа по-трохи повертається в моду, тож влітку зверніть увагу на красиві босоніжки, слайдери чи в’єтнамки. Виглядає таке взуття досить цікаво та оригінально.