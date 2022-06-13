Гарні українки: Леся Нікітюк показала свою маму та ніжний образ в блакитно-жовтому кольорі

Українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала прихильникам новий образ. Знаменитість позувала перед камерою у жовтій сукні та блакитній гумці для волосся.

Зірка телебачення Леся Нікітюк з перших днів війни покинула Київ та переїхала у рідний Хмельницький до сім’ї. Як і більшість українських знаменитостей, знаменитість займається волонтерством та допомагає людям, які постраждали від військових дій.

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Увесь воєнний час Леся Нікітюк проводить на волонтерському штабі й допомагає переселенцям. Так зірка перекваліфікувалась у волонтери. До неї у прихисток прибувають різні українці – діти, діти з інвалідністю, бабусі та дідусі.

Затята модниця перестала демонструвати стильні образи, повністю занурившись у волонтерство. Втім на Трійцю білявка зробила виключення та показала своїм прихильникам святкові світлини. Також на кадрах з’явилася знаменита "мама Кет", яку так ласкаво називає телеведуча.

Образ Лесі Нікітюк

34-річна знаменитість на День Святої Трійці одягнула жовту сукню на тонких бретельках, яку доповнила блакитним аксесуаром – гумкою для волосся. Таким чином у зірки вийшов ніжний патріотичний образ, який вона доповнила кольє з білих перлин. На фото дівчина позувала з жовтою трояндою в руках.



Ніжний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму

У серії світлин знаменитість показала також свою маму Катерину, яка одягнула на свято білосніжну вишиванку з червоними маками та ромашками.



Святковий образ мами Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму

Як мережа відреагувала на світлини:

"Люблю!";

"Такі гарні українки";

"Яка ти класна, патріотична і весела. Просто найкраща";

"Краса. Хай Господь вас оберігає";

"Леся Іванівна, яка гарна вишиванка у Вашої мами";

"Які гарні дівчатка";

"Красуні".

, нещодавно Леся Нікітюк випустила хіт, від якого на Росії "підгорає". Знаменитість, яка перекваліфікувалася з телеведучої у волонтерку, не забуває піднімати настрій своїй багатомільйонній публіці. Зірка потішила фанатів Степана Гіги піснею "Цей сон" у новому виконанні. Телеведуча, де на Красній площі – полігон, на Курилах – японці, у Мавзолеї – Степан Бандера, а на федеральних канал – Арестович.