Гарні українки: Леся Нікітюк показала свою маму та ніжний образ в блакитно-жовтому кольорі
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала прихильникам новий образ. Знаменитість позувала перед камерою у жовтій сукні та блакитній гумці для волосся.
Зірка телебачення Леся Нікітюк з перших днів війни покинула Київ та переїхала у рідний Хмельницький до сім’ї. Як і більшість українських знаменитостей, знаменитість займається волонтерством та допомагає людям, які постраждали від військових дій.
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Увесь воєнний час Леся Нікітюк проводить на волонтерському штабі й допомагає переселенцям. Так зірка перекваліфікувалась у волонтери. До неї у прихисток прибувають різні українці – діти, діти з інвалідністю, бабусі та дідусі.
Затята модниця перестала демонструвати стильні образи, повністю занурившись у волонтерство. Втім на Трійцю білявка зробила виключення та показала своїм прихильникам святкові світлини. Також на кадрах з’явилася знаменита "мама Кет", яку так ласкаво називає телеведуча.
Образ Лесі Нікітюк
34-річна знаменитість на День Святої Трійці одягнула жовту сукню на тонких бретельках, яку доповнила блакитним аксесуаром – гумкою для волосся. Таким чином у зірки вийшов ніжний патріотичний образ, який вона доповнила кольє з білих перлин. На фото дівчина позувала з жовтою трояндою в руках.
Ніжний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму
У серії світлин знаменитість показала також свою маму Катерину, яка одягнула на свято білосніжну вишиванку з червоними маками та ромашками.
Святковий образ мами Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму
Як мережа відреагувала на світлини:
- "Люблю!";
- "Такі гарні українки";
- "Яка ти класна, патріотична і весела. Просто найкраща";
- "Краса. Хай Господь вас оберігає";
- "Леся Іванівна, яка гарна вишиванка у Вашої мами";
- "Які гарні дівчатка";
- "Красуні".