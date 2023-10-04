Капсульний гардероб на осінь в стилі Old Money: список речей, які варто мати у своєму гардеробі

Вбрання у стилі Old Money не втрачають своєї популярності в осінню пору. Якщо влітку ми носили жилетки, спідниці та балетки, то восени прийшов час для сорочок, штанів палаццо та елегантного верхнього одягу.

Естетика мінімалізму і так званої "тихої розкоші" захопила fashion-світ цього року, пише 24 Канал. Тепер модниці обирають для себе універсальні речі, які можуть практично застосовувати до своїх повсякденних образів.

До теми Який тренч потрібен вам цієї осені: красиві фасони у стилі Old Money

Щоб ваше вбрання було в стилі Old Money – робіть акцент на базових елементах гардероба в нейтральних тонах. Ваш одяг має добре підходити відтінками та мінімалістичним кроєм. Загалом до мінімалістичного стилю підходять всі класичні речі, тож радимо саме на них звернути свою увагу.

Біла сорочка

З року в рік популярність білих "офісних" сорочок не слабшає, а, навпаки, лише росте. Їх легко стилізувати зі спідницею, джинсами чи штанами, тож нехай ця річ отримає гідне місце у вашому гардеробі.

Джинси

Без джинсів неможливо уявити свій гардероб, тож лаконічні прямі джинси в блакитному відтінку, поєднаються з жакетами, водолазками та будь-яким взуттям.

Штани палаццо

Сплеск на штани палаццо відбувся кілька років тому, але вони й досі не здають своїх позицій. Поєднуйте їх з вишуканими блузами, кардиганами та взуттям на підборах.

Чоботи

Щоб створити образи в естетиці Old Money обирайте для себе чоботи в жокейському стилі або ж чоботи на підборах до колін з гострим носком.

Тренч

Цей верхній одяг посідає особливе місце в осінньому гардеробі. Всі дівчата звертаються до тренчів, адже вони добре захищають від холоду та гарно поєднуються з нашим повсякденним вбранням.

Пальто

Щоб влитися в естетику «тихої розкоші» обирайте структуроване, мінімалістичне пальто в класичному відтінку. Найкраще підійдуть чорні, молочні, сірі та коричневі пальта.