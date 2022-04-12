Футболка з Арестовичем та Зеленським: бренд Gepur створив патріотичний мерч

Український бренд одягу Gepur створив величезний асортимент патріотичного мерчу, серед якого – найбажаніші футболки з Арестовичем та Зеленським.

Війна подарувала Україні нових героїв. Серця тисячі дівчат полонив радник президента – Олексій Арестович. А от Президентом України Володимиром Зеленським захоплюється не лише вся Україна, але й увесь світ.

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Саме тому український бренд Gepur вирішив нанести світлини найпопулярніших чоловіків України на свій патріотичний мерч.

На футболці краш дівчат Олексій Арестович зображений з намальованими фарбами прапорами України на обличчі, а фото Володимира Зеленського взято з обкладинки італійського Vanity Fair. Коштує футболка 549 гривень.

"Купуючи наш патріотичний мерч, ви автоматично долучаєтесь до допомоги нашій країні. Завдяки вам, наше виробництво працює, та у нас є можливість зберігати робочі місця", – йдеться в дописі бренду.



Патріотичний мерч з Зеленським / Фото з інстаграму



Патріотичний мерч з Арестовичем / Фото з інстаграму

До патріотичної колекції "Моє ім’я Україна" також увійшли футболки з Одесою, Києвом, зображенням українок та популярними гаслами, які здобули популярність в час війни.

З перших днів війни бренд не зміг залишитися осторонь та почав шити одяг для наших військових. Швеї пошили теплий одяг, термобілизну, балаклави, бафи та пледи для ЗСУ, Національної Гвардії, Територіальної Оборони і Національної Поліції. Загалом Gepur пошив 25 969 одиниць необхідного одягу та передали його бійцям безкоштовно.