Французька акторка Селін Саллет вийшла на фотокол у светрі в кольорах українського прапора

Світові знаменитості досі підтримують Україну. Французька акторка вийшла на фотокол у светрі в кольорах українського прапора.

В Україні триває 40-ий день війни. Понад місяць ми героїчно протистоїми ворожим окупантам, хоч і платимо найвищу ціну – людські життя. Нам продовжує допомагати увесь світ, а знаменитості на знак солідарності з українським народом – одягають вбрання в кольорах українського прапора.

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Так, французька акторка Селін Салетт прийшла на фотокол у синьо-жовтому светрі від бренду Isabel Marant.

41-річна француженка 3 квітня з’явилася у Каннах в светрі, що символізує кольори синьо-жовтого державного прапора України. На низ вона одягнула блакитні джинси.



Селін Салетт одягнула светр на підтримку України / Фото з Getty Images

Нагадаємо, що місяць тому у цьому светрі з’являлася дизайнерка Ізабель Марант. Засновниця однойменного бренду Isabel Marant одягнула цей светр в день презентації колекції у Парижі. Після показу дизайнерка вийшла на гостей на уклін у звичайних сірих штанах та синьо-жовтому світшоті.



Ізабель Марант у светрі від власного бренду / Фото з інстаграму