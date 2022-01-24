Француженка Лея Сфез прогулялася Парижем у весняній куртці: приголомшливий аутфіт

Французька модниця Лея Сфез вже готова до весняного сезону. Інфлюенсерка прогулялася Парижем у гірчичній стьобаній куртці.

Лея Сфез вже давно входить у список найпопулярніших модниць інстаграму. Вона обожнює стильні речі, тож часто ділиться з прихильниками модними образами.

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Інфлюесерка любить комфорт та якість у речах, кожного разу намагаючись підкреслити свій унікальний стиль.

Парижанка вже втомилася від зимових речей, тому прогулялася улюбленим містом у весняному аутфіті. Трендсеттерка на своєму прикладі показала, що речі з попередніх сезонів все ще залишаються актуальними. Серед фасонів провідну позицію посів вільний крій.

Образ Леї Сфез

Блогерка одягнула чорну водолазку та блакитні широкі джинси, які довершила чорним шкіряним поясом. Зверху Лея приміряла вільну стьобану куртку гірчичного кольору.

Доповненням аутфіту стала зелена хустина на шиї та чорні сонцезахисні окуляри. Модниця обожнює бренд Chanel, тож підібрала до образу мінімалістичну білу сумку з чорною смужкою посередині від відомої французької марки.

Стильний образ Леї Сфез / Фото з інстаграму модниці



Стильний образ Леї Сфез / Фото з інстаграму модниці