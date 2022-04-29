Фото у Києві зробили за 7 днів до війни: глянець Antidote Magazine присвятив обкладинку Україні

Французьке видання Antidote Magazine показало обкладинку, яку вони зняли в Києві за тиждень до повномасштабного вторгення Росії в Україну.

Нова обкдадинка глянцю Antidote Magazine присвячена Україні. На світлині позує 13-річна модель Baby Uli в сріблястій сукні зі шлейфон та чорній водолазці з балаклавою.

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Такий символічний аутфіт редактори обрали від бренду Balenciaga, креативний директор якого з перших днів війни активно підтримав українців.

Фотографію для обкладинки зробили за 7 днів до війни. Редактори вирішили сфотографувати юну модель на території Хрещатого парку, на тлі Арки дружби народів з синьо-жовтими кульками в руках. Тепер цю Арку дружби народів планують підсвітити в кольорах національного прапора та перейменувати на Арку свободи українського народу.

"Це фото на обкладинці було зроблено в Києві 17 лютого 2022 року. Ми ніколи не уявляли, що вторгнення, яке триває на Сході України протягом останніх кількох років, охопить всю країну за 7 днів. Ми вирішили опублікувати це фото, щоб підтвердити нашу беззастережну відданість свободі та миру. Команда журналу також мобілізувалася для організації благодійного розпродажу, усі виручені кошти будуть передані OutRight Action International, організації, яка підтримує біженців та жителів України", – прокоментували редактори видання.



Обкладинка французького глянцю Antidote Magazine / Фото з інстаграму