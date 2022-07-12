Зірка опублікувала в соцмережах допис, де відповіла на критику свого вбрання на кутюрному показі. Для події вона одягнула прозору рожеву сукню, крізь яку чітко проглядались її оголені груди. Попри еротичний образ, Флоренс почувала себе впевнено. Але не всі користувачі інтернет оцінили такий вихід. Там вона й зіткнулась з бодішеймінгом, де всі обговорювали її "поганий" розмір грудей.

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Було цікаво спостерігати, як легко чоловікам повністю знищити жіноче тіло, публічно, щоб усі бачили. Ви навіть використовуєте для цього свої посади та робочі емейли у вашій біографії? Це не вперше і, звичайно, не востаннє, коли жінка чує від натовпу незнайомців, що з її тілом щось не так. На щастя, я давно прийняла особливості свого тіла, які роблять мене собою. Я задоволена всіма своїми "недоліками", на які я не могла дивитися, коли мені було 14,

– каже Флоренс П'ю.

Зірка також закликала поважати особисті рамки та вподобання кожної людини. Вона не розуміє, чому інших людей так турбують "її крихітні ц*цьки". "Якщо ви публічно ображаєте жінок у 2022 році, то моя відповідь така: це ви нічого не розумієте. Ростіть. Поважайте тіло. Поважайте всіх жінок. Поважайте людей. Життя стане набагато легшим, обіцяю. І все через два милі маленькі "сос*чки", – додала акторка.

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