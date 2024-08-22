Про них треба забути: що ніколи не можна одягати власницям фігури "груша"

Кожна жінка має власний тип фігури та від нього треба відштовхуватися підбираючи для себе одяг. З типом фігури "грушка" є чимало жінок, форма тіла нагадує трикутник. Цей тип, як і всі інші, має певний перелік вбрання, яке не варто носити.

За допомогою вбрання можна підкреслити свою унікальність та приховати недоліки, а от невдале вбрання лише зіпсує образ, тому від нього треба обов’язково відмовлятися.

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Фігура "груша" характеризується вужчими плечима та широкими стегнами. У власниць такої фігури тонка талія, але округлі сідниці та стегна, а верхня частина тіла є меншою за об’ємом за нижню.

У таких жінок худорляві руки та довгі ноги, але через це їм може бути складно підібрати одяг, який би вдало сідав по фігурі. Головний ключ образу у типі фігури «груша» полягає в тому, щоб створити баланс між верхньою та нижньою частиною тіла.

Якщо підберете правильний гардероб, то він вдало підкреслить всі переваги, але остерігатися треба тих речей, які підкреслять ваші недоліки. Тому виділяємо кілька речей, які не варто одягати людям з фігурою "грушка"

Обтислий одяг

Забудьте про обтислі сукні, спідниці та джинси, які підкреслять масивність стегон та сідниць. Робіть ставку на вільні фасони, які приховають ваші недоліки.

Світлий низ та темний верх

Це поєднання зробить акцент на масивних стегнах, тому краще зробити все навпаки та обрати світлий верх та темний низ.

Горизонтальні смуги та принти на стегнах

Запам’ятайте, що горизонтальні лінії на стегнах візуально розширюють їх. Краще вибирати вертикальні принти чи однотонний низ.

Широке пальто

Попри те, що речі оверсайз все ще продовжують бути популярними, відмовтеся від пальт і плащів, які виглядають громіздкими та зроблять фігуру непропорційною. Найкраще робити ставку на приталені моделі середньої довжини.

Светри оверсайз

Такий верх приховає талію та зробить фігуру безформною, тому краще їх уникати та обирати щось більш приталене.

Кишені на стегнах

Додаткові об’єми на стегнах додадуть лише кілька зайвих сантиметрів, тому краще обирайте штани та спідниці без кишень.

Короткі спідниці та шорти

Такі спідниці оголюють частину ніг та не завжди мають вигідний вигляд. А от довжина міді чи максі вже куди кращий варіант.

Взуття на плоскій підошві

Це взуття не подовжує ногу та робить акцент на масивних литках. Для фігури типу «груша» треба обирати підбори чи платформу.