Fendi перевипустили вінтажну сумку Керрі Бредшоу з серіалу "Секс у великому місті"

9 грудня на стрімінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра серіалу "І просто так" – продовження культового серіалу "Секс у великому місті". З цієї нагоди бренд Fendi вирішив перезапустити культову сумку Керрі Бредшоу.

У 3 сезоні серіалу фіолетову сумку з паєтками у головної героїні вкрали. Шахрай поцупив сумку-багет з колекції осінь – зима 1999.

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Нова версія сумки з’явилася у серіалі "І просто так". Акторка Сара Джессіка Паркер з’явилася з нею в третьому епізоді шоу, відвідавши стенд-ап виступ колеги.

Керрі Бредшоу доповнила цією сумкою образ з топу у кольорові смужки та пишної пудрової спідниці.



Керрі Бредшоу з сумкою Fendi / Фото з інстаграму

Тепер фіолетова сумка-багет з паєтками знову з’явилася в продажі. Щоправда, як часто буває з вінтажними аксесуарами, які завдяки комусь стали легендарними, – виріб доступний в лімітованій кількості.

Охочі можуть придбати сумку на офіційному сайті Fendi. Такий яскравий аксесуар обійдеться у 4 300 доларів.



Оновлена сумка-багет від Fendi / Фото з інстаграму