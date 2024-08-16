Розкішний вихід: зірка "Емілі в Парижі" одягнула сукню від українського бренду Lever Couture

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра серіалу "Емілі в Парижі". Головна героїня Лілі Колінз одягнула сукню від Armani, а Ешлі Парк вирішила обрати для себе вбрання від українського бренду Lever Couture.

На Netflix вже з’явилися перші епізоди 4 сезону серіалу "Емілі в Парижі", які розповідають історію кількох героїв, які шукають своє місце під сонцем у столиці Франції. У Лос-Анджелесі вже відбулася прем’єра стрічки, на яку завітали всі актори.

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Ешлі Парк у сукні Lever Couture

Акторка Ешлі Парк, яка зіграла у серіалі роль Мінді вирішила обрати для себе сукню від українського бренду Lever Couture. Зірка серіалу обрала для себе сріблясту сукню з силуетним ліфом та довгою спідницею, яка складалася зі стрічок тканини.

Образ знаменитості доповнили сріблясті босоніжки на підборах та коштовні прикраси у вигляді сережок, перснів та браслета. Стилісти зачесали волосся Ешлі у хвіст та додали йому трохи кучерів, а візажисти вдосконалили образ завдяки ефектному макіяжу.



Ефектний аутфіт Ешлі Парк / Фото Getty Images

А от головна героїня серіалу Лілі Колінз обрала для себе кутюрну чорну сукню від бренду Armani Prive. Вона складалася з корсета з баскою та напівпрозорої спідниці в клітинку, яка була вкрита сяйливими паєтками.

Додамо, що в серіалі "Емілі в Парижі" героїні часто з’являються в серіях у головних уборах від українського дизайнера Руслана Багінського. Акторки приміряють різноманітні капелюшки та кепі від нашого бренду.

Відомо, що перша частина серіалу вже доступна до перегляду з 15 серпня, інша з’явиться вже 12 вересня.