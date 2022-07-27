Легендарна Енні Лейбовіц в Україні: з ким вона зустрілась, окрім Зеленських

Американська фотографиня-портретистка Енні Лейбовіц вважається однією з найкращих у своїй справі по всьому світу. Серед її моделей – перші зірки Голлівуду. На початку липня їй вдалось потрапити в Україну.

Вже не вперше вагони "Укрзалізниці" привозять в Україну відомих знаменитостей. Однією з таких стала 72-річна Енні, яка знімала свого часу Джона Леннона, Міка Джагера, Демі Мур, Майкла Джексона, Джорджа Буша, Єлизавету II, Леонардо Ді Капріо та інших.

Важливо Олена Зеленська позувала для американського Vogue: фото першої леді України на обкладинці

А тепер в об'єктиві її камери опинилася дружина президента України Олена Зеленська. Енні Лейбовіц зізналася, що для неї ця зйомка історична, адже вона побачила втомлених, але по-справжньому сильних і незламних людей посеред охопленої війною країни,

– розповіли в "Укрзалізниці".

На знімках можна побачити жінку з українськими фотографами, з якими вдалось зустрітись під час виставки "Рятуючи майбутнє". Наприкінці її візиту Енні подарували репродукцію роботи, яка справила на фотографку найбільше враження. На ній зображена стурбована дитина, яка тримає рідних за руку у коридорі вагону потяга. Ймовірно, таке фото зробили під час евакуації із зони бойових дій в Україні.

Чому Лейбовіц була в Україні

Зазначимо, що Енні Лейбовіц фотографувала для американського журналу Vogue першу леді України. Кілька фотографій були створені в Офісі Президента, а також на зруйнованому аеродромі в Гостомелі біля "Мрії". Знімки викликали чимале обговорення в мережі, адже багатьох вразила обкладинка глянцю, де Олена зображена в дещо маскулінному образі – не притаманному для глянцевих модних видань.