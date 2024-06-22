Розкішна Ельза Госк показує, як носити влітку топ з джинсами: бездоганний образ

Шведська модель Ельза Госк вчергове зачарувала мережу стильним образом. Манекенниця показала своїй 8-мільйонній аудиторії в інстаграмі нове фото, на якому позувала в красивому образі.

Колишня модель білизняного бренду Victoria's Secret Ельза Госк активно веде свою сторінку в інстаграмі. Вона майже щодня придумує цікаві образи та диктує прихильникам нові тренди. Для червневої погоди манекенниця показала ніжний аутфіт.

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На своєму прикладі Ельза показала, як можна вдало обіграти топ чи джинси. Для всіх своїх прихильників вона продемонструвала чарівний міський аутфіт.

Образ Ельзи Госк

Красуня одягнула білий топ з широкими бретелями та білими мотузками у вигляді декорації від власного бренду HELSA. Красивий верх модель доповнила базовими блакитними джинсами на низькій посадці.

Свій look Ельза Госк доповнила великою чорною сумкою та ефектним макіяжем в коричневих тонах. Топ – це ідеальне вбрання на літню пору, особливо коли на вулиці дуже спекотно. До топу можна підібрати будь-який низ – від спідниці до шортів чи штанів, однак саме джинси найбільше личать для створення кежуального аутфіту.

Великі та габаритні сумки є справжнім літнім хітом, тож беріть приклад з Ельзи й також довершуйте схожі образи такою сумкою. Її можна брати в офіс та класти туди ноутбук чи вирушати з нею на пляж, чи басейн, оскільки там поміститься рушник, змінне взуття та всі необхідні речі для відпочинку.