Ельза Госк показує з чим носити пуховик у листопаді: бездоганний образ

Відома шведська модель Ельза Госк обожнює модні речі, тому часто готує для своєї аудиторії стильні образи, якими надихаються тисячі дівчат зі всього світу. У своєму інстаграмі білявка продемонструвала цікавий осінній аутфіт.

Знаменита манекенниця на своєму прикладі показала, який пуховик обрати на пізню осінь та з чим його можна поєднувати. Ельза Госк вміє з простих елементів гардероба створити цікавий look, який захочеться повторити. Шведка працює моделлю з 16-річного віку, тож за час своєї кар’єри виробила бездоганний смак в одязі.

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Під час нещодавньої прогулянки білявка стилізувала речі, які може повторити будь-яка модниця. Знаменитість одягнула тонкий пуховик сірого кольору, який поєднала зі світло-сірими лосинами. Під низ Ельза одягнула сірий топ з білою майкою.

Такий спортивний look знаменитість доповнила білими шкарпетками та сірими кросівками. Вона заплела волосся в пучок та довершила образ чорними масивними окулярами та білою фактурною сумкою.

Додамо, що металік та сірий вважаються одними з найпопулярніших кольорів на осінь, тож якщо ви ще не придбали пуховик на пізню осінь, то зверніть увагу на верхній одяг від Ельзи Госк.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram