6 модних светрів на зиму: стильні образи показує Ельза Госк

Модель Ельза Госк обожнює цікаві та стильні образи. Манекенниця має у своєму гардеробі чимало модних речей, які вміє вдало стилізувати. Її аутфіти досить легко повторити, тому пропонуємо вам надихнутися ефектними образами на зиму.

Шведська модниця Ельза Госк і дня не обходиться без стильного образу, пише 24 канал. Манекенниця кожного разу придумує цікаві аутфіти та демонструє їх своїй 8-мільйонній аудиторії.

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Ельза Госк – найстильніший "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret. Вона добре знається на трендах та любить поєднувати різні стилі одягу у своїх аутфітах, втім кежуальні образи – найулюбленіші.

Манекенниця часто диктує прихильникам тренди моди. На кожній її світлині можна знайти окремі елементи гардеробу, які користуються особливою популярністю серед трендсеттерів.

Fashion 24 зібрав кілька стильних образів шведки на основі светрів та вололазок, які ви можете приміряти взимку та створити стильний образ.

Знаменитість створила багатошаровий образ завдяки блакитній сорочці та вкороченому светру з горловиною. Зверху Ельза одягнула картатий жакет та штани у дрібну клітинку. Стильний образ дівчина доповнила сумкою коричневого кольору. Якщо у вашому гардеробі є вкорочений светр, спробуйте стилізувати його за прикладом Ельзи Госк.

Біла базова водолазка – незмінна річ у нашому гардеробі. Модель зуміла довершити класичний аутфіт, який доповнював чорний жакет і штани стильним аксесуаром – білим бантом на волоссі. Виглядає такий look дуже мило, а цікава деталь його освіжає.

Подовжений в’язаний светр від ISABEL MARANT Ельза Госк вирішила приміряти соло. Вона доповнила його довгими шкіряними ботфортами на підборах та кремовою сумкою.

Бежевий светр – класика, яка не вийде з моди. Такий виріб білявка доповнила базовими елементами гардеробу, які є в кожної дівчини – блакитнити mom-джинсами та чоботами на підборах.

Також у кожної дівчини є базова чорна водолазка. Щоб урізноманітнити образ, додайте кілька золотистих прикрас, як це зробила модель.

Яскраві светри ще не втрачають своєї популярності, тому без вагань обирайте щось цікаве до свого гардеробу. Ви зможете поєднати яскравий светр зі штанами, джинсами чи лосинами.