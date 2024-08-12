Як поєднати підбори з кепкою: стильний образ показує Ельза Госк

Манекенниця Ельза Госк добре знається на стилі й трендах та всяко доводить це своїми виходами. Вона вміє бездоганно позувати, тож всі її світлини виглядають вдало та цікаво.

Ельза любить яскраві образи, втім часом звертається до класики та демонструє базові аутфіти. Модель ледь чи не щодня створює ефектні образи, тож до найменших дрібниць знає всі секрети стилізації. У своєму останньому інстаграм-дописі красуня показала красивий образ, який зможе повторити будь-яка модниця.

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Розкішний образ Ельзи Госк

Ельза Госк одягнула блакитну сорочку у вертикальну білу смужку від власного бренду Helsa studio. Шведка вирішила додати образу сексуальності та розстібнула верхні ґудзики.

На низ вона приміряла темно-сині джинси кльош від Saint Laurent, які довершила широким коричневим поясом. Манекенниця одягнула коричневі туфлі з гострим носком та довершила образ коричневою кепкою, сонцезахисними окулярами та сумкою від Hermes.

Багато дівчат бояться поєднувати такий головний убір як кепку з туфлями чи босоніжками, однак для створення такого виходу треба всього лише грамотний підхід.

Образ можна легко повторити за Ельзою Госк та поміксувати над кольором сорочки чи над кольором взуття та аксесуарів. Чорні туфлі можна довершити чорною кепкою, сумкою та окулярами або ж створити цікавий аутфіт на основі білих аксесуарів, чорних джинсів та білої сорочки. <