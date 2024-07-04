Ельза Госк обирає купальник і комбінезон одного кольору: стильний урок від шведської модниці

Влітку всі зірки активно використовують шанс потрапити на пляж. Особливо часто відпочивають на пляжі знаменитості та демонструють свою фігуру. Шведська манекенниця Ельза Госк показала цікавий look створений в одному кольорі.

Ельза Госк не пропустила можливості прогулятися узбережжям у стильному аутфіті. Молода матуся має бездоганні форми, тож на своєму прикладі показує, як може виглядати жінка після народження дитини.

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Втім основним акцентом в інстаграмі Ельзи Госк, за яким стежать понад 8 мільйонів користувачів, є демонстрація цікавих образів.

Розкішний літній look Ельзи Госк

Шведська красуня показала, як вдало поєднувати на пляжі купальник з головним убором та основним вбранням. Затята модниця одягнула рожевий купальник з класичним бра та бікіні з блискучої тканини та доповнила його рожевою кепкою від бренду Ralph Lauren. Головні убори є дуже важливими на пляжі, аби сонце не нагріло голову, а сонячні промені не випалили волосся.

До свого аутфіту в рожевих тонах Ельза підібрала вельветовий комбінезон у яскравому відтінку Barbie. Ця річ в парі з купальником та кепкою виглядала просто неймовірно.

Судячи з гардероба манекенниці, вона чимало грошей витрачає на вбрання, втім таке різноманіття одягу дає їй можливість створювати цікаві образи та вчити модно одягатися величезну кількість дівчат.