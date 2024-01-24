У стилі Old Money: Ельза Госк показала, який костюм буде в моді цієї весни

Ельза Госк вже презентує весняні колекції власного бренду Helsa Studio на собі. Білявка продемонструвала бездоганний аутфіт у стилі Old Money.

35-річна шведська модель вразила фанатів ефектною появою у цікавому костюмі. Ельза одягнула базові речі, які на певний період часу вийшли з поля зору модниць та інфлюенсерів, та тепер, схоже, знову повертаються в модні тренди.

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Вже багато років Ельза є іконою стилю для багатьох підписників. Вона постійно демонструє розкішні образи, які неможливо обійти увагою.

Образ Ельзи Госк

Відома модель Ельза Госк продемонструвала своїй широкій аудиторії костюм у стилі Old Money. Такий варіант образу ідеально підійде для весняної погоди.

Модель одягнула костюм, який складався з жакета та спідниці. Ельза Госк добре знається в моді, тож вивчивши модні покази зрозуміла, що цієї весни в тренді будуть жакети, які підкреслюватимуть жіночу талію. Саме такий блейзер модель створила для власного бренду, додавши трохи акценту на масивні плечики.

Ельза Госк одягнула подовжений жакет, який майже прикривав мініспідницю. Знаменитість обрала для себе костюм світло-коричневого кольору в картатий принт.

Образ манекенниця доповнила сумкою Hermes Birkin шоколадного відтінку. Її аутфіт доповнювали тоненькі коричневі капрони та лаковані шкіряні слінгбеки від Gianvito Rossi.

Свій вихід Ельза Госк доповнила неймовірною зачіскою. Білявка зібрала волосся у злегка недбалий пучок, який защепила крабиком та випустила передні пасма волосся. Вінтажності цьому образу додали масивні золотисті сережки в стилі 80-х років.