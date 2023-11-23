Ельза Госк приголомшила образом у береті від Руслана Багінського: розкішне фото

Шведська модниця Ельза Госк вчергове придбала головний убір від відомого українського бренду Ruslan Baginskiy. Білявка застилізувала берет зі шкіряним жакетом.

Інфлюенсерка зібрала навколо своєї персони 8-мільйонну аудиторію, тож постійно ділиться зі своїми прихильниками модними образами. Ельза демонструє, як можна стильно одягнутися на прогулянку, міський вихід та вечірку.

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Здебільшого у її образах переважають стримані речі на кшталт штанних чи трикотажних костюмів, втім від трендів знаменитість також не відмовляється, тож любить стилізувати на собі сезонні новинки.

У своєму гардеробі модель має вбрання від відомих брендів, тож залюбки демонструє своїй аудиторії найстильніші образи. А ще Ельза Госк либить український бренд головних уборів Ruslan Baginskiy, тож вже не вперше приміряє на собі красиву річ від дизайнера Руслана Багінського.

Образ Ельзи Госк

Колишня зірка білизняного бренду Victoria's Secret одягнула чорний шкіряний жакет, який поєднала з лаконічним беретом від українського бренду. Головний убір прикрашають мінімалістичні ініціали бренду "RB". На сайті такий берет можна придбати за 10 тисяч гривень.

Білявка розпустила волосся та нафарбувала губи яскраво-червоною помадою, яка личить її блакитним очам.

Минулого року Ельза Госк обрала для себе хустину в клітинку, зав’язавши її у класичному стилі. Головний убір знаменитість обрала також від українського бренду.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Що відомо про бренд Ruslan Baginskiy

Знаменитий бренд головних уборів заснували у Львові у 2015 році. Перші головні убори Руслан Багінський виготовляв самостійно. Всього за кілька років бренд здобув шалену популярність за кордоном. У головних уборах дизайнера з’являлися світові знаменитості, серед яких Мадонна, Белла Хадід, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Кайя Гербер, Тейлор Свіфт, Бейонсе та багато інших.

Про українскький бренд неодноразово писали The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, V Magazine, ELLE, Marie Claire, Glamour, Garage Magazine та багато інших світових видань.