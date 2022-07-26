Епатажна Джулія Фокс підпалила на собі шкіряний плащ: вражаюче видовище

Американська акторка та новоспечена ікона стилю Джулія Фокс не перестає вражати своїми епатажними вихідками. Нещодавно знаменитість здійснила ефектний вихід у вогняному плащі.

Завдяки кількатижневому роману з Каньє Вестом акторка Джулія Фокс стала однією з найяскравіших сучасних зірок. Американка зі статусу "колишня Каньє Весту" зуміла швидко перемкнутися та вже підкорила модний подіум, знялася в об’єктиві легендарного фотографа Юргена Таллера та вперше знялася для глянцю Vogue.

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Окрім того, 32-річна акторка Джулія Фокс постійно вражає своїми епатажними виходами. Спочатку вона дивувала всіх своїм футуристичним макіяжем з акцентом на чорних повіках, а вже згодом почала приміряти на собі шкіряні речі, оголюючи тіло.

Джулія Фокс швидко зрозуміла, якими кроками вона може закохати у себе увесь світ, або хоча б привернути до себе увагу, тож досі продовжує епатувати.

Нещодавно королева епатажу вийшла у світ в латексному боді чорного кольору та чоботах на підборах. Головною родзинкою її образу став довгий шкіряний плащ, який Джулія на собі підпалила.

На останньому поверсі хмарочоса Джулія Фокс з’явилася в плащі від 21-річного дизайнера-піротехніка Сема Майсера. За його словами, шлейф плаща обтягнений сталевою ватою. Вона горить при низькій температурі, що дозволяє тісно контактувати з тілом та не обпікати його.

Ефектна акторка поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі вражаючими деталями. Вона написала, що на цьому руфтопі був зачатий її син, якого вона народила від пілота приватної авіації Петра Артем’єва.

Епатажні виходи Джулії Фокс



Джулія Фокс в епатажному образі / Фото з Pinterest



Джулія Фокс в епатажному образі / Фото з Pinterest



Джулія Фокс в епатажному образі / Фото з Pinterest