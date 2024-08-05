Джорджина Родрігес зіпсувала образ старомодними речима: що одягнула дівчина футболіста

Відома інфлюенсерка та дівчина футболіста Кріштіану Роналду має доволі специфічний смак в одязі, тож інколи може перестаратися з вибором речей та приміряти на собі щось з того одягу, який вже давно вийшов з моди.

У Джорджини Родрігес, як і в багатьох інших знаменитостей, є своя величезна гардеробна з одягом різних колекцій від різних брендів. У серіалі "Я Джорджина" було показано величезний гардероб модниці, який вона тримає на багатьох рейлах.

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Очевидно, навіть в такої відомої трендсеттерки, як Джорджини Родрігес, можуть зберігатися серед колекцій елементи гардероба, які вже віджили своє. Нещодавно зірка інстаграму опублікувала фото з Кріштіану, на якому постала в одязі, який вже давно не носять ні стилісти, ні модні дівчата.

Новий образ Джорджини Родрігес

Інфлюенсерка одягнула бежевий топ, який підкреслив її пишний бюст. До нього вона підібрала короткі джинсові шорти з розрізами, які довершила чорним шкіряним поясом із золотою пряжкою від Hermes. Довжина міні й справді актуальна цього сезону, втім саме такий фасон шортів вже давно вийшов з моди.

Дівчата обирають для себе трикотажні шорти чи варіанти з атласу, чи шовку. Та попри коротку довжину актуальними залишаються бермуди та подовжені шорти або ж baggy моделі.

Образ Джорджина вирішила доповнити кремовими лакованими туфлями із загостреним носком на високих підборах. Таке взуття теж було модним багато років тому. Зараз основний акцент модниці роблять на туфлях-човниках чи слінгбеках.

Як завжди, вихід інфлюенсерка доповнила мініверсією сумки Hermes маслянистого відтінку. Футболіст Кріштіану Роналду позував у стильному сірому костюмі та білих кросівках.

Це вже не вперше Джорджина вдається до таких конфузів. Раніше через необережність кохана Кріштіану Роналду зіпсувала свій образ. Вона одягнула під коричневу сукню з тонкого матеріалу – білий бюстгальтер, який сильно просвічувався.