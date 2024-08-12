Ведучий закриття Олімпійських ігор одягнув костюм від українського бренду: дивовижний look

У неділю, 11 серпня, у Парижі відбулася офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор. Помпезний захід був продуманий до дрібниць, а один із ведучих вразив своїм виглядом, оскільки одягнув костюм від української дизайнерки Валерії Ковальської.

Світові зірки все частіше обирають для себе вбрання від українських брендів. Наші дизайнери мають особливу популярність у світі, а їхні вироби не проходять повз багатьох знаменитостей – від моделей, співачок до акторок чи спортсменів.

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Американський фігурист Джонні Вейр став цього року ведучим закриття Олімпійських ігор. Спортсмен підтримує нашу Україну, тож вирішив обрати для себе костюм від нашого бренду.

Образ Джонні Вейра

Спортсмен з’явився перед багатомільйонною аудиторією у білому костюмі, який складався з приталених штанів та впізнаваного асиметричного жакета з плісе та поясом від дизайнерки Валерії Ковальської.

Образ Джонні вирішив зробити монохромним, тож на низ одягнув біле взуття, а під жакет – блузу зі стоячим коміром. Вейр любить епатажні образи, тож зробив високу зачіску, довершивши її білими шпильками-метеликами.



Образ Джонні Вейра / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Фігурист неодноразово у своїх інстаграм-постах підтримував Україну. Триразовий чемпіон США та бронзовий призер чемпіонату світу 2008 з фігурного катання навіть одягав спортивне вбрання у синьо-жовтих кольорах з прапором України.

Додамо, що офіційне закриття Олімпійських ігор супроводжували танцюристи та акробати, а під час одного з перформансів американський актор Том Круз спустився з даху стадіону на мотузці. Окрім того, на заході виступали Snoop Dogg, Red Hot Chily Peppers та Billie Eilish.