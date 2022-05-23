Джонні Дивний з Kalush Orchestra запускає свій бренд одягу PARTYFACE

Репер з Калуша,беквокаліст, учасник проєктів KALUSH та Kalush Orchestra Джонні Дивний та хіп-хоп артист, засновник подкасту "В'Ю" Майкола Вайнер запустили бренд одягу PARTYFACE.

Реп-виконавець Джонні Дивний потішив шанувальників чудовою новиною. Музикант створив власний бренд одягу.

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"Все починалось з мерчу. Раніше я працював на складі бланкового одягу, там і вирішив зайнятись друком принтів на замовлення, а пізніше – авторським дизайном. На той час так званий "бренд" називався "Veniamin", але він став основою для PARTYFACE", – розповідає Джонні Дивний.

Хіп-хоп артист каже, що його не влаштовувала якість, вбранню був потрібен апгрейд, втім коштів на це не вистачало. Проте в Джонні було бачення дизайну та бажання шити все самотужки з топових матеріалів. Інвестувавши кошти в створення бренду йому допоміг іноземний друг Майкола Вайнер.



Джонні Дивний запустив бренд одягу / Фото з прес-служби

Ми познайомилися в мережі, нас звела музика. Кілька років Майкола живе в Ірландії. Ми постійно підтримували зв'язок, товаришували. Якось він приїхав в Україну і запросив мене взяти участь в одному з випусків його подкасту. Там я розповів про свою мету — шити одяг. Після подкасту він зв'язався зі мною і запропонував допомогу. Так ми стали партнерами,

– розповідає Джонні Дивний історію створення бренду.

Ексчасник гурту Kalush Orchestra додав, що коли почалась повномасштабна війна, вони думали заморозити проєкт, втім згодом зрозуміли, що це і є їхній фронт.

"Підтримка економіки, робочі місця, забезпечення нормальної життєдіяльності та ментального стану. Люди продовжують жити, їм і надалі потрібен одяг", – каже Джонні.



Джонні Дивний запустив бренд одягу / Фото з прес-служби



Джонні Дивний запустив бренд одягу / Фото з прес-служби



Джонні Дивний запустив бренд одягу / Фото з прес-служби

Що відомо про Джонні Дивного

Нещодавно у гурті Kalush Orchestra відбулися зміни: бек-вокаліст Джонні Дивний покинув колектив і був замінений на фронтмена гурту "Сальто назад" Сашу Таба.

Втім для шанувальників Kalush Orchestra в класичному складі є добра новина. Хлопець пообіцяв усім, що після війни вони ще побачаться у відновлених, або збережених містах.

Джонні Дивний також розвіяв міф про те, що він пішов з команди. У нього з командою є серйозні плани, і ні з одного боку не було жодних заяв на рахунок того, що він не прийматиме в них участі.