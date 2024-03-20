5 речей з деніму, які завжди будуть актуальними: що модницям треба придбати навесні

Денім – один з матеріалів, який ніколи не виходить з моди. Ми носимо ледь не кожного дня джинси, використовуємо для своїх образів денімові куртки, сорочки тощо. Для весняно-літнього сезону дизайнери підготували кілька цікавих речей.

Кожного сезону речі з деніму набувають нових інтерпретацій. Для цього сезону модні будинки надихалися практичними силуетами, які можна використовувати для повсякденних образів.

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Провідне місце серед тенденцій посіли потертості та декоративні елементи у вигляді кристалів чи вишивки. Також у моді сірі та темні відтінки та кислотні плями.

Сірі й темні відтінки

Сині джинси завжди будуть залишатися в моді, однак сірий колір є чи не головною тенденцією на весняно-літній сезон. Сірі джинси презентували Dior, Diesel, Loewe, Maison Margiela та Miu Miu. Моделі поєднували вироби з білими футболками поло та джинсовими куртками в тон.



Трендові денімові речі на 2024 рік / Фото L'officiel

Кислотні плями

Такі плями є відгомоном моди нульових чи з натяками на гранжову естетику. Також в моді будуть певні потертості та вивареність ніби "кислотні плями". Обирайте для себе цього сезону стильні спідниці різних розмірів.



Трендові денімові речі на 2024 рік / Фото L'officiel

Подвійний денім

Цього сезону в моді буде поєднання одразу кількох денімових речей, тому рекомендуємо поєднувати джинси з цікавим верхом – сорочкою, курткою чи денімовим бра.



Трендові денімові речі на 2024 рік / Фото L'officiel

З декором

Декор допоможе додати образам святковості. Versace представили джинси з перлинами та блискітками, Stella McCartney презентувала вироби з дрібними кристалами, а Valentino прикрасили джинси квітковими вирізами.



Трендові денімові речі на 2024 рік / Фото L'officiel

Денімові шорти

Ця річ є універсальною та незмінною класикою літнього гардероба. Доповнюйте джинси вільним верхом. Бренди поєднували денімові шорти з сорочками та жакетами того ж кольору.



Трендові денімові речі на 2024 рік / Фото L'officiel

Також не забувайте про те, що всі свої образи ви зможете доповнити денімовою бейсболкою чи джинсовою сумкою. Вони досі ще актуальні, тож цей аксесуар ідеально довершить образи на весняно-літній сезон.